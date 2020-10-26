26 октября правоохранители получили еще 228 заявлений и сообщений о нарушениях во время проведения местных выборов 2020.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, в связи с этими обращения полиция открыла два уголовных производства.
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25 октября, в день выборов, представители Нацполиции сообщали о более 5 тыс. обращений в связи с нарушением избирательного процесса, правоохранители открыли 159 уголовных производств.
Нарушения на выборах
Во время проведения местных выборов в Украине наблюдатели и правоохранители фиксировали большое количество нарушений.
Среди них главными были незаконная агитация и нарушение мер по противодействию коронавирусу.
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