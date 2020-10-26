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Факти / Надзвичайні події

500 грн за кандидата: спостерігач на місцевих виборах у Києві підкупав виборців

У Києві офіційний спостерігач від однієї з політичних партій займався підкупом виборців.

Під час місцевих виборів 25 жовтня чоловік пропонував громадянам гроші, якщо ті проголосують за кандидатів з його політсили.

За один голос він пропонував неправомірну вигоду у розмірі 500 грн.

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Поліція затримала фігуранта справи та вилучила у нього чорновик, куди він записував особисті дані громадян. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Порушення на місцевих виборах

Під час проведення місцевих виборів в Україні зафіксовано велику кількість порушень законодавства. 25 жовтня правоохоронці отримали п’ять тис. звернень, відкрито 159 кримінальних справ.

26 жовтня очільник Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про ще 228 заяв.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: НБУ

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