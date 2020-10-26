Когда объявят результаты опроса Зеленского

Результаты инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским всенародного опроса 5 вопросов, будут обнародованы 26 октября вечером.
Опрос проводился в день местных выборов 25 октября рядом с избирательными участками, рассказала заместитель руководителя парламентской фракции Слуга народа Евгения Кравчук.
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— Я думаю, что как раз официальные результаты — они будут сегодня официально обнародован, ближе к вечеру — они должны совпадать с результатами экзит-пола в пределах погрешности 2-3%, как обычно, — сказала Кравчук в эфире одного из телеканалов.
Опросы президента Зеленского
Параллельно с местными выборами 2020 в Украине, прошел опрос инициировано президентом Владимиром Зеленским.
В анкете следующие вопросы:
- нужно ли в Украине вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
- поддерживают ли граждане страны создание на Донбассе свободной экономической зоны?
- необходимо ли сократить состав Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов?
- нужна ли легализация медицинского каннабиса?
- надо ли озвучивать на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Результаты анкетирования президент хочет обсудить с Верховной Радой.
Источник: Україна 24