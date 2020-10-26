Когда объявят результаты опроса Зеленского

Результаты инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским всенародного опроса 5 вопросов, будут обнародованы 26 октября вечером.

Опрос проводился в день местных выборов 25 октября рядом с избирательными участками, рассказала заместитель руководителя парламентской фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

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— Я думаю, что как раз официальные результаты — они будут сегодня официально обнародован, ближе к вечеру — они должны совпадать с результатами экзит-пола в пределах погрешности 2-3%, как обычно, — сказала Кравчук в эфире одного из телеканалов.