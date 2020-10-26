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Факты / Украина / Общество

Когда объявят результаты опроса Зеленского

Результаты инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским всенародного опроса 5 вопросов, будут обнародованы 26 октября вечером.

Опрос проводился в день местных выборов 25 октября рядом с избирательными участками, рассказала заместитель руководителя парламентской фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

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— Я думаю, что как раз официальные результаты — они будут сегодня официально обнародован, ближе к вечеру — они должны совпадать с результатами экзит-пола в пределах погрешности 2-3%, как обычно, — сказала Кравчук в эфире одного из телеканалов.

Опросы президента Зеленского

Параллельно с местными выборами 2020 в Украине, прошел опрос инициировано президентом Владимиром Зеленским.

В анкете следующие вопросы:

  • нужно ли в Украине вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • поддерживают ли граждане страны создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  • необходимо ли сократить состав Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов?
  • нужна ли легализация медицинского каннабиса?
  • надо ли озвучивать на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Результаты анкетирования президент хочет обсудить с Верховной Радой.

Источник: Україна 24

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