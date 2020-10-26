Коли оголосять результати опитування Зеленського

Результати ініційованого президентом України Володимиром Зеленським всенародного опитування 5 запитань, будуть оприлюднені 26 жовтня ввечері.
Опитування проводилося у день місцевих виборів 25 жовтня поруч з виборчими дільницями, розповіла заступник керівника парламентської фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.
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– Я думаю, що якраз офіційні результати – вони будуть сьогодні офіційно оприлюднено, ближче до вечора – вони повинні збігатися з результатами екзит-полу в межах похибки 2-3%, як зазвичай, – сказала Кравчук в ефірі одного з телеканалів.
Опитування президента Зеленського
Паралельно з місцевими виборами 2020 в Україні, пройшло опитування ініційоване президентом Володимиром Зеленським.
У анкеті були такі запитання:
- чи потрібно в Україні запроваджувати довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
- чи підтримують громадяни країни створення на Донбасі вільної економічної зони?
- чи необхідно скоротити склад Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів?
- чи потрібна легалізація медичного канабісу?
- чи треба озвучувати на міжнародному рівні запитання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Результати анкетування президент хоче обговорити із Верховною Радою.
Джерело: Україна 24