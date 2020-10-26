Местные выборы 2020 в Украине были конкурентными, хотя прошли не без нарушений.

Об этом во время брифинга сообщила глава правления Общественной сети Опора Ольга Айвазовская.

— Эти выборы были очень конкурентными и прошли в соответствии с законодательством Украины. Основная оценка положительная, — отметила Ольга Айвазовская.

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По ее словам, были зафиксированы нарушения избирательного процесса из-за проведения агитации — через СМИ и в соцсетях. Кроме того, в день выборов не соблюдались правила карантина.

— Государство не выполнило полноценно свою роль по проведению антиковидних мер. Ответственность была возложена на органы местного самоуправления, хотя от государства выделялись соответствующие средства, — добавила Айвазовская.

Также Опора негативно оценила саму новую систему проведения выборов.

— Большой ошибкой было распространение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах на общины от 10 тыс. избирателей. Эта система не соответствует задачам местного самоуправления и реальному развитию партийных организаций на местах, — прокомментировала глава.

В общем правоохранители открыли 159 уголовных производств и составили 324 админпротокола.

Выборы в Украине

25 октября в Украине прошли местные выборы 2020.

Украинцы выбирали мэров городов и депутатов областных и районных советов.

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