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Факти / Україна

Крах заходів щодо захисту від Covid-19 і нова система: Опора оцінила місцеві вибори

Місцеві вибори 2020 в Україні були конкурентними, хоча пройшли не без порушень.

Про це під час брифінгу повідомила голова правління Громадської мережі Опора Ольга Айвазовська.

– Ці вибори були вкрай конкурентними та відбулися відповідно до законодавства України. Основна оцінка є позитивною, – зазначила Ольга Айвазовська.

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За її словами, були зафіксовані порушення виборчого процесу через проведення агітації – через ЗМІ та у соцмережах. Крім того, у день виборів не дотримувалися правила карантину.

– Держава не виконала повноцінно свою роль щодо проведення антиковідних заходів. Відповідальність була покладена на органи місцевого самоврядування, хоча від держави виділяли відповідні кошти, – додала Айвазовська.

Також Опора негативно оцінила саму нову систему проведення виборів.

– Великою помилкою було поширення пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах на громади від 10 тис. виборців. Це система не є відповідною до завдань місцевого самоврядування і реального розвитку партійних організацій на місцях, – прокоментувала очільниця.

Загалом правоохоронці відкрили 159 кримінальних проваджень та склали 324 адмінпротоколи.

Вибори в Україні

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори 2020.

Детальніше про явку та попередні результати читайте на нашому сайті.

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