26 жовтня правоохоронці отримали ще 228 заяв та повідомлень про порушення під час проведення місцевих виборів 2020.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, через ці звернення поліція відкрила два кримінальні провадження.

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25 жовтня, у день виборів, представники Нацполіції повідомляли про понад 5 тис. звернень щодо порушень виборчого процесу, правоохоронці відкрили 159 кримінальних проваджень.

Порушення на виборах

Під час проведення місцевих виборів в Україні спостерігачі та правоохоронці фіксували велику кількість порушень.

Серед них головними були незаконна агітація та порушення заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

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