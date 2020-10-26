На местных выборах 2020 в Киеве на должность городского головы претендовали 20 кандидатов. Среди них — действующий мэр столицы Виталий Кличко, которого избрали по результатам внеочередных выборов 25 мая 2014 года.

25 октября в Украине прошли местные выборы. По результатам экзитпола, Кличко (Удар) набрал 47,8% голосов, что сделало его лидером среди кандидатов на пост мэра Киева.

Что известно о кандидате — коротко в биографии Виталия Кличко.

Образование и карьера

Виталий Кличко родился 19 июля 1971 года в семье военнослужащих в поселке Беловодское Киргизской ССР. В 1984-м вместе с родителями и младшим братом Владимиром вернулся в Украину.

В Киеве закончил школу №69, отслужил в армии, а потом учился на факультете физического воспитания Переяслав-Хмельницкого педагогического университета имени Григория Сковороды.

Второе высшее образование получил в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Окончил также аспирантуру Киевского университета физического воспитания и спорта.

Свободно владеет украинским, русским, английским и немецким.

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Первый трудовой опыт получил еще в школьные годы — был экскурсоводом в Бюро международного молодежного туризма Спутник, поскольку хорошо знал историю Киева.

А после школы перед армией успел поработать слесарем второго разряда на Киевском радиозаводе.

Боксом начал заниматься с 14 лет. За годы спортивной карьеры достиг высот мирового уровня.

Виталий Кличко — шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, трехкратный чемпион Украины по боксу, чемпион Первых всемирных игр военнослужащих, серебряный призер чемпионата мира.

А это достижения в профессиональном боксе:

интерконтинентальный чемпион по версии WВО (02.05.1998 — 24.10.1998);

чемпион Европы (24.10.1998 — 26.04.1999, 25.11.2000 — 29.09.2002);

интерконтинентальный чемпион по версии WBA (27.01.2001 — 21.06.2003);

чемпион мира по версии WBO (26.06.1999 — 01.04.2000);

чемпион мира по версии WBC, почетный чемпион мира по версии WBC.

Кроме того, Всемирный боксерский совет назвал Кличко лучшим панчером в истории супертяжелого дивизиона. Панчер — это боксер, который обладает мощным нокаутирующим ударом, то есть побеждает не по очкам, а нокаутами.

Является членом Национального олимпийского комитета Украины с 2005 года.

Активно занимается благотворительностью. В 2003 году с братом Владимиром основали Фонд братьев Кличко.

Политическая карьера

Как политик Кличко заявил о себе еще в 2006 году, когда одновременно баллотировался в Верховную Раду и Киевсовет. По итогам выборов возглавил фракцию в столичном горсовете.

В марте 2008 года после внеочередных выборов мэра и Киевсовета Блок Виталия Кличко вдвое увеличил свое представительство в городском совете.

В апреле 2010 года Кличко возглавил политическую партию УДАР (Украинский демократический альянс за реформы).

В 2012 году по результатам парламентских выборов УДАР Виталия Кличко прошел в Верховную Раду и сформировал фракцию.

25 мая 2014 года избран Киевским городским председателем по результатам внеочередных выборов.

С 2016 года является также председателем Ассоциации городов и сел Украины.

18 сентября 2020 года УДАР выдвинул Кличко в мэры Киева на выборах 2020.

Декларация

Кличко имеет квартиру в Киеве площадью 251,8 кв. м, ездит на Fine Custom Puncher 8.125-4 (2009).

Зарплата действующего мэра по основному месту работы составляет 318 599 грн.

Наличными он хранит $13,2 тыс. и €24,2 тыс., а на счетах в банках — 67 189 грн.

Семья

С женой Натальей Егоровой воспитывает троих детей: сыновей Егора (2000) и Максима (2005), а также дочь Елизавету (2002).

Выборы мэра Киева 2020

Местные выборы в Киеве состоялись 25 октября 2020. В столице избирательные участки подсчитывают голоса.

Выборы приходили за открытыми списками по пропорциональной избирательной системе.

Второе место, по результатам экзитпола, занял Александр Попов (ОПЗЖ), который набрал 8,6% голосов, третье место — Сергей Притула (Голос) — 8,3%. Их биографии читайте в материале.

Фото: Віталій Кличко