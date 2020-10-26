На місцевих виборах 2020 у Києві на посаду міського голови претендувало 20 кандидатів. Серед них – чинний мер столиці Віталій Кличко, якого обрали за результатами позачергових виборів 25 травня 2014 року.
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. За результатами екзит-полу, Кличко (Удар) набрав 47,8% голосів, що зробило його лідером серед кандидатів на пост мера Києва.
Що відомо про кандидата – коротко у біографії Віталія Кличка.
Освіта та кар’єра
Віталій Кличко народився 19 липня 1971 року у родині військовослужбовців в селищі Біловодське Киргизької РСР. У 1984-му разом із батьками та молодшим братом Володимиром повернувся до України.
У Києві закінчив школу №69, відслужив у армії, а потім навчався на факультеті фізичного виховання Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
Другу вищу освіту здобував у Національній академії державного управління при президентові України.
Закінчив також аспірантуру Київського університету фізичного виховання і спорту.
Вільно володіє українською, російською, англійською та німецькою.
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Перший трудовий досвід здобув ще у шкільні роки – був екскурсоводом у Бюро міжнародного молодіжного туризму Спутник, оскільки добре знав історію Києва.
А після школи перед армією встиг попрацювати слюсарем другого розряду на Київському радіозаводі.
Боксом почав займатися з 14 років. За роки спортивної кар’єри досяг висот світового рівня.
Віталій Кличко – шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, триразовий чемпіон України з боксу, чемпіон Перших всесвітніх ігор військовослужбовців, срібний призер чемпіонату світу.
А це здобутки у професійному боксі:
- інтерконтинентальний чемпіон за версією WВО (02.05.1998 – 24.10.1998);
- чемпіон Європи (24.10.1998 – 26.04.1999, 25.11.2000 – 29.09.2002);
- інтерконтинентальний чемпіон за версією WBA (27.01.2001 – 21.06.2003);
- чемпіон світу за версією WBO (26.06.1999 – 01.04.2000);
- чемпіон світу за версією WBC, почесний чемпіон світу за версією WBC.
Окрім того, Всесвітня боксерська рада назвала Кличка найкращим панчером в історії суперважкого дивізіону. Панчер – це боксер, який володіє потужним нокаутуючим ударом, тобто перемагає не за очками, а нокаутами.
Є членом Національного олімпійського комітету України з 2005 року.
Активно займається благодійністю. У 2003 році з братом Володимиром заснували Фонд братів Кличків.
Політична кар’єра
Як політик Кличко заявив про себе ще у 2006 році, коли одночасно балотувався до Верховної Ради та Київради. За підсумками виборів очолив фракцію у столичній міськраді.
У березні 2008 року після позачергових виборів мера та Київради Блок Віталія Кличка удвічі збільшив своє представництво в міській раді.
У квітні 2010 року Кличко очолив політичну партію УДАР (Український демократичний альянс за реформи).
У 2012 році за результатами парламентських виборів УДАР Віталія Кличка пройшов до Верховної Ради і сформував фракцію.
25 травня 2014 року обраний Київським міським головою за результатами позачергових виборів.
З 2016 року є також головою Асоціації міст і сіл України.
18 вересня 2020 року УДАР висунув Кличка у мери Києва на виборах 2020.
Декларація
Кличко має квартиру у Києві площею 251,8 кв. м, їздить на Fine Custom Puncher 8.125-4 (2009).
Зарплата чинного мера за основним місцем роботи становить 318 599 грн.
Готівкою він зберігає $13,2 тис. та €24,2 тис., а на рахунках у банках – 67 189 грн.
Родина
З дружиною Наталею Єгоровою виховує трьох дітей: синів Єгора (2000) і Максима (2005), а також доньку Єлизавету (2002).
Вибори мера Києва 2020
Місцеві вибори у Києві відбулися 25 жовтня 2020 року. У столиці виборчі дільниці підраховують голоси.
Вибори приходили з відкритими списками за пропорційною виборчою системою.
Друге місце, за результатами екзит-полу, зайняв Олександр Попов (ОПЗЖ), який набрав 8,6% голосів, третє місце – Сергій Притула (Голос) – 8,3%. Їхні біографії читате у матеріалі.
Фото: Віталій Кличко