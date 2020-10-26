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Факты / Украина / Политика

Вмешательство в выборы: МИД вручил послу Венгрии ноту протеста

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии. Официальные представители соседней страны проводили агитации в пользу одной из политических сил во время местных выборов в Украине.

Речь идет о политической партии венгерского происхождения Партии венгров Украины.

26 октября дипломатический представитель Иштван Ийдярто прибыл в Украину. Представители МИД сообщили ему о недопустимости таких действий в день тишины.

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Политическая агитация, инициированная иностранцами, противоречит статье 60 закона Украины о местных выборах.

Кроме того, статья 57 Избирательного кодекса Украины также предусматривает запрет гражданам других государств участвовать в политической агитации.

ОБСЕ проанализировала местные выборы в Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе дала оценку проведению местных выборов в Украине. Представители ОБСЕ отметили профессионализм даже несмотря на пандемию коронавируса.

По их мнению, Центральная избирательная комиссия работает эффективно, но отдельные Территориальные избирательные комиссии слишком политизированны.

Источник: МИД

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