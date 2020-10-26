Все прошло спокойно: ОБСЕ оценила местные выборы 2020

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) оценило проведение местных выборов 25 октября в Украине.

Представители бюро отметили профессионализм работы ЦИК, однако указали на политизированность отдельных ТИК.

— На ограниченном количестве избирательных участков мы наблюдали, что избирательный процесс проходил в целом спокойно, хорошо организовано и прозрачно, все процедуры в целом были соблюдены, — сказала руководитель Ингибьyoрг Сольрун Гисладоттир.

В целом БДИПЧ заявило, что местные выборы 2020 в Украине прошли на профессиональном и эффективном уровне, даже несмотря на Covid-19.

Отмечается, что избиратели выбирали местных представителей в соответствующих советах, однако именно выборы мэров из-за уровня их полномочий имели несколько более высокий уровень политизированности.

— Независимо от требований и условий, выборы — это политический процесс.

В дополнительных рекомендациях бюро призывает усилить юридическую и избирательную часть проведения голосования, в частности, речь идет о совершенствовании Избирательного кодекса Украины.

Представители миссии БДИПЧ ОБСЕ продолжат наблюдение за выборами в Украине во время второго тура.

Явка на местных выборах 2020

По состоянию на 10.00 26 октября Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов, поданных после завершения голосования.

Всего 10 556 621 избиратель воспользовался правом и проголосовал за кандидатов на местных выборах.

Таким образом, явка избирателей составила лишь 36,88%.