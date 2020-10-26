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Факти / Україна / Політика

Втручання у вибори: МЗС вручило послу Угорщини ноту протесту

Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послу Угорщини. Офіційні представники сусідньої країни проводили агітації на користь однієї з політичних сил під час місцевих виборів в Україні.

Йдеться про політичну партію угорського походження Партію угорців України.

26 жовтня дипломатичний представник Іштван Ійдярто прибув в Україну. Представники МЗС повідомили йому про неприпустимість таких дій у день тиші.

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Політична агітація, ініційована іноземцями, суперечить статті 60 закону України про місцеві вибори.

Крім того, стаття 57 Виборчого кодексу України також передбачає заборону громадянам інших держав брати участь у політичній агітації.

ОБСЄ проаналізувала місцеві вибори в Україні

Організація з безпеки і співробітництва в Європі дала оцінку проведенню місцевих виборів в Україні. Предаствинки ОБСЄ відзначили профіесіоналізм навіть попри пандемію коронавірусу.

На їх думку, Центральна виборча комісія працює ефективно, але окремі Територіальні виборчі комісії є занадто політизованими.

Джерело: МЗС

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