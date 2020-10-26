Явка на местных выборах 2020 составила 36,88% — ЦИК обработала 100% протоколов

На местных выборах в воскресенье, 25 октября, явка избирателей составила 36,88%.
Об этом говорится в данных Центральной избирательной комиссии Украины.
— Обработано 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий. 10 556 621 избиратель вчера получил бюллетень и проголосовал, — указывается в сообщении ЦИК в соцсети Facebook.
Самая высокая явка была зафиксирована в Тернопольской области — 44,68%, а также во Львовской области — 43,82%, и в Волынской области — 41,89. Самая низкая явка — в Донецкой области, 31,67%, а также в Николаевской (32,02%), Харьковской (32,33%) и Херсонской (32,39%) областях.
В целом по регионам явка составила:
- в Винницкой области — 39,39;
- в Волынской области — 41,89;
- в Днепропетровской области — 34,16;
- в Донецкой области — 31,67;
- в Житомирской области — 37,47;
- в Закарпатской области — 41,25;
- в Запорожской области — 33,93;
- в Ивано-Франковской области — 41,18;
- в Киевской области — 36,66;
- в Кировоградской области — 35,29;
- в Луганской области — 38,12;
- во Львовской области — 43,82;
- в Николаевской области — 32,02;
- в Одесской области — 35,46;
- в Полтавской области — 37,74;
- в Ровенской области — 39,34;
- в Сумской области — 35,58;
- в Тернопольской области — 44,68;
- в Харьковской области — 32,33;
- в Херсонской области — 32,39;
- в Хмельницкой области — 40,71;
- в Черкасской области — 35,76;
- в Черновицкой области — 34,84;
- в Черниговской области — 41,64;
- в г. Киев — 34,42.
Отмечается, что эта информация не имеет официального характера, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 года №404 указанные сведения поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эти данные от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности по телефону или по электронной почте.
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Местные выборы 2020
25 октября в Украине состоялись общегосударственные местные выборы 2020 года.
На основании результатов экзит-полов, опубликованных после выборов, можно говорить, что голосование было в пользу местных “тяжеловесов”. Действующие мэры победили практически везде.
Впрочем, на этом этапе только мэры Харькова и Винницы получили абсолютное большинство в первом туре и смогут избежать второго тура.