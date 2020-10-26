Явка на місцевих виборах 2020 склала 36,88% – ЦВК опрацювала 100% протоколів

На місцевих виборах у неділю, 25 жовтня, явка виборців склала 36,88%.

Про це йдеться у даних Центральної виборчої комісії України.

– Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України. Дані надійшли від територіальних виборчих комісій. 10 556 621 виборець вчора отримав бюлетень і проголосував, – вказується в повідомленні ЦВК у соцмережі Facebook.

Найвища явка була зафіксована в Тернопільській області – 44,68%, а також у Львівській області – 43,82%, і в Волинській області – 41,89. Найнижча явка – в Донецькій області, 31,67%, а також в Миколаївській (32,02%), Харківській (32,33%) і Херсонській (32,39%) областях.

Загалом у регіонах явка склала:

у Вінницькій області – 39,39;

у Волинській області – 41,89;

в Дніпропетровській області – 34,16;

в Донецькій області – 31,67;

в Житомирській області – 37,47;

в Закарпатській області – 41,25;

в Запорізькій області – 33,93;

в Івано-Франківській області – 41,18;

в Київській області – 36,66;

в Кіровоградській області – 35,29;

в Луганській області – 38,12;

у Львівській області – 43,82;

в Миколаївській області – 32,02;

в Одеській області – 35,46;

в Полтавській області – 37,74;

в Рівненській області – 39,34;

в Сумській області – 35,58;

в Тернопільській області – 44,68;

в Харківській області – 32,33;

в Херсонській області – 32,39;

в Хмельницькій області – 40,71;

в Черкаській області – 35,76;

в Чернівецькій області – 34,84;

в Чернігівській області – 41,64;

у місті Києві – 34,42.

Зазначається, що ця інформація не має офіційного характеру, оскільки відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року №404 зазначені відомості надходять до Комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які зі свого боку отримують ці дані від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв’язку, зокрема телефоном або електронною поштою.

Читайте: Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні відбулися загальнодержавні місцеві вибори 2020 року.

На підставі результатів екзит-полів, опублікованих після виборів, можна казати, що голосування було на користь місцевих “важковаговиків”. Чинні мери перемогли практично скрізь.

Втім, на цьому етапі лише мери Харкова та Вінниці здобули абсолютну більшість у першому турі та уникнуть другого туру.