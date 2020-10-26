Из-за проведения всенародного опроса в день местных выборов 2020 президент Украины Владимир Зеленский стал субъектом этого процесса, что является негативным явлением.

Об этом во время брифинга 26 октября заявила глава Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

— Мы отмечаем интенсивность вовлечения президента Украины в предвыборную борьбу. К сожалению, он стал полноценным субъектом местных выборов, хотя должен был над этим процессом, — сообщила Ольга Айвазовская.

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И хотя глава страны не нарушил законодательство, но были замечены злоупотребления админресурсом.

— Подготовка к этому опросу имела признаки скрытой агитации. Это злоупотреблением административным ресурсом. Президент имеет определенные функции и обязанности. Он должен придерживаться Конституции, а не использовать определенные политические технологии, — добавила Айвазовская.

Провал всенародного опроса Зеленского

Накануне местных выборов 2020 глава страны анонсировал проведение всенародного опроса по пяти вопросам, среди которых введение свободной экономической зоны на Донбассе и легализация медицинского каннабиса.

25 октября возле участков украинцы взяли в нем участие.

Специалисты негативно восприняли такую ​​инициативу и видели в ней нарушения. Подробнее о проведении опроса по инициативе Зеленского читайте на Фактах ICTV.