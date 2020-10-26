Через проведення всенародного опитування у день місцевих виборів 2020 президент України Володимир Зеленський став суб’єктом цього процесу, що є негативним явищем.

Про це під час брифінгу 26 жовтня заявила очільниця Громадської мережі Опора Ольга Айвазовська.

– Ми відзначаємо інтенсивність залучення президента України до передвиборчої боротьби. На жаль, він став повноцінним суб’єктом місцевих виборів, хоча повинен був над цим процесом, – повідомила Ольга Айвазовська.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – новини

І хоча глава країни не порушив законодавство, але були помічені зловживання адмінресурсом.

– Підготовка до цього опитування мала ознаки прихованої агітації. Це є зловживанням адміністративним ресурсом. Президент має певні функції та обов’язки. Він має дотримуватися Конституції, а не використовувати певні політичні технології, – додала Айвазовська.

Крах всенародного опитування Зеленського

Напередодні місцевих виборів 2020 глава країни анонсував проведення всенародного опитування за п’яти питаннями, серед яких запровадження вільної економічної зони на Донбасі та легалізація медицинського канабісу.

25 жовтня біля дільниць українці взяли у ньому участь.

Фахівці негативно сприйняли таку ініціативи і вбачали у ній порушення. Детальніше про проведення опитування з ініціативи Зеленського читайте на Фактах ICTV.