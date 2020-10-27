Кабмин забрал 62 млн грн у онкобольных и отдал их на дороги

Кабинет Министров передал Укравтодору 61,5 млн грн на ремонт дорог общего значения на Львовщине. Ранее, эти деньги были предусмотрены для программы Минздрава по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров от 21 октября.

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Также правительство узаконило перераспределение общего бюджета, предоставленного Укравтодору. Согласно ему, на 70 млн грн уменьшили объем затрат на строительство трассы М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск.

Еще 65,7 млн грн выделили на модернизацию дороги Киев — Сумы — Харьков.

Деньги на ремонт

Кабинет министров выделил 300 млн грн на строительство путепровода по проспекту Адмирала Сенявина в Херсоне.

Также Кабмин согласовал выделение в Херсонской области земли для Минобороны для строительства военной базы.