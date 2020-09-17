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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Ремонт дорог и перераспределение денег: Рада внесла изменения в госбюджет 2020

На заседании Верховной Рады 17 сентября парламентарии внесли изменения в госбюджет на 2020 год, которыми создали возможность восстановления дорог и перераспределения средств между облгосадминистрациями.

За законопроект №3991 проголосовали 255 народных депутатов.

Документ дополняет заключительные части госбюджета на 2020 год пунктом касательно предельной величины долга по местным займам, которые привлекли для ремонта дорог.

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— Предлагается не применять ограничения по предельной величине местного долга при условии если расходы, связанные с таким долгом, не будут превышать в следующих бюджетных периодах 30% объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, — говорится в документе.

Кроме того, изменения позволят облгосадминистрациям, которые приобрели статус военно-гражданских администраций, заимствовать, но только с соблюдением требований Бюджетного кодекса.

Документ также позволяет перераспределить средства между регионами.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Бюджет на 2021

На заседании 14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на 2021 год.

Документ предусматривает рост доходов на 9,4%, они предусматриваются на уровне 1,071 трлн грн.

Расходы вырастут на 5,1% и будут на уровне 1,35 трлн грн.

Источник: Верховная Рада

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