Ремонт дорог и перераспределение денег: Рада внесла изменения в госбюджет 2020

На заседании Верховной Рады 17 сентября парламентарии внесли изменения в госбюджет на 2020 год, которыми создали возможность восстановления дорог и перераспределения средств между облгосадминистрациями.
За законопроект №3991 проголосовали 255 народных депутатов.
Документ дополняет заключительные части госбюджета на 2020 год пунктом касательно предельной величины долга по местным займам, которые привлекли для ремонта дорог.
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— Предлагается не применять ограничения по предельной величине местного долга при условии если расходы, связанные с таким долгом, не будут превышать в следующих бюджетных периодах 30% объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, — говорится в документе.
Кроме того, изменения позволят облгосадминистрациям, которые приобрели статус военно-гражданских администраций, заимствовать, но только с соблюдением требований Бюджетного кодекса.
Документ также позволяет перераспределить средства между регионами.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Бюджет на 2021
На заседании 14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на 2021 год.
Документ предусматривает рост доходов на 9,4%, они предусматриваются на уровне 1,071 трлн грн.
Расходы вырастут на 5,1% и будут на уровне 1,35 трлн грн.