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Факти / Україна / Політика

Кабмін забрав 62 млн грн у онкохворих і віддав їх на дороги

Кабінет Міністрів передав Укравтодору 61,55 млн грн на ремонт доріг загального значення на Львівщині. Раніше, ці гроші були передбачені для програми МОЗ щодо вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів від 21 жовтня.

Читайте: Ремонт доріг та перерозподіл коштів: Рада внесла зміни до держбюджету 2020

Також уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого Укравтодору. Згідно з ним, на 70 млн грн зменшили обсяг витрат на будівництво траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

Ще 65,77 млн грн виділили на модернізацію дороги Київ – Суми – Харків.

Гроші на ремонт

Кабінет міністрів виділив 300 млн грн на будівництво шляхопроводу по проспекту Адмірала Сенявіна у Херсоні.

Також Кабмін погодив виділення у Херсонській області землі для Міноборони для будівництва військової бази.

Джерело: Урядовий портал

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