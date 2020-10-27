КСУ скасував відповідальність за незаконне збагачення – ЗМІ

Конституційний суд України скасував статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення та позбавив повноважень Національне агентство із запобігання корупції.

– На закритому засіданні у вівторок КС проголосував за скасування статті 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК, — повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко.

За його словами, проти виступили лише четверо суддів.

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Укрінформ з посиланням на джерело також повідомляє, що КСУ визнав неконституційною статтю 366−1. За словами джерела, зобов’язання декларувати майно визнали конституційним.

Наразі Факти ICTV очікують на офіційний коментар КСУ щодо цієї інформації.

27 жовтня КСУ розглядав справу про неконституційність окремих положень закону Про запобігання корупції, зокрема про скасування відповідальності за незаконне збагачення посадовців, за поданням 47 народних депутатів.

У Конституційному суді повідомляють, що ухвалили рішення, але не уточнюють, яке саме.

Що це за стаття?

Стаття 366-1 ККУ передбачає відповідальність для чиновників та суддів у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.

Реакція КСУ

Прес-служба КСУ повідомила, що провадження дійсно розглянули 27 жовтня. Подання 47 народних депутатів України стосується відповідності Конституції України окремих положень законів України Про запобігання корупції, Про прокуратуру, Про Національне антикорупційне бюро України, Про Державне бюро розслідувань, Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Кримінального кодексу України Цивільного процесуального кодексу України.

Рішення ухвалили, але його повний текст у КСУ обіцяють оприлюднити згодом. Рішення набирає законної сили з моменту його ухвалення, кажуть у суді.

Звільнення Ситника

Окружний адміністративний суд Києва, вирішив, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників протягом місяця.

Таке рішення суд виніс, розглядаючи позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва.

– Після ухвалення рішення КСУ Ситник Артем з 28.08.2020 р. достроково втратив повноваження директора НАБУ.

Тепер один з його заступників зобов’язаний був приступити до виконання обов’язків директора НАБУ, однак не зробив цього.