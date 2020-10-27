На Сумщине сообщили о подозрении главе фиктивной избирательной комиссии

В Сумской области в день местных выборов 25 октября зафиксировали деятельность фиктивного избирательного участка.
Некоторые жители села Сосновка Конотопского района самостоятельно создали участок в помещении частного предпринимателя, чтобы выбрать сельского голову и депутатов.
Дело в том, что они выступали против создания объединенной территориальной общины, поэтому прибегли к таким махинациям.
Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости
Жители села собственноручно изготовили и напечатали приглашения и бюллетени. Кроме того, они указали адрес фиктивного участка вместо настоящего. В результате таких действий многие граждане не смогли проголосовать на выборах.
Сейчас сообщено о подозрении главе комиссии нелегального участка. Также полиция устанавливает причастность остальных граждан к преступлению.
Нарушения на местных выборах
Во время местных выборов 25 октября в правоохранительные органы поступило пять тыс. заявлений о нарушении законодательства.
26 октября зафиксировали еще 228 обращений, открыто два уголовных дела.