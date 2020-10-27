На Сумщині повідомили про підозру голові фіктивної виборчої комісії

У Сумській області у день місцевих виборів 25 жовтня зафіксували діяльність фіктивної виборчої дільниці.

Деякі мешканці села Соснівка Конотопського району самостійно створили дільницю у приміщенні приватного підприємця, щоб обрати сільського голову та депутатів.

Справа в тому, що вони виступали проти створення об’єднаної територіальної громади, тому вдалися до таких махінацій.

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Селяни власноруч виготовили та надрукували запрошення і бюлетні. Крім того, вони вказали адресу фіктивної дільниці замість справжньої. Внаслідок таких дій багато громадян не змогли проголосувати на виборах.

Наразі повідомлено про підозру голові комісії нелегальної дільниці. Також поліція встановлює причетність решти осіб до злочину.

Порушення на місцевих виборах

Під час місцевих виборів 25 жовтня до правоохороних органів надійшло п’ять тис. заяв про порушення законодавства.

26 жовтня зафіксували ще 228 звернень, відкрито дві кримінальні справи.