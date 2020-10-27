27 октября Голосеевский райсуд Киева освободил из-под стражи Ярослава Леваднюк, который является одним из подозреваемых по делу об изнасиловании и пытках в полицейском участке в Кагарлыке.

Об этом сообщил в соцсети первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от Голоса Андрей Осадчук.

По его словам, судья решила, что нет оснований держать его под стражей, хотя экспертиза установила и другие факты пыток.

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Изнасилование Нелли Погребицкой

25 мая в Кагарлыке Киевской области задержали сотрудников полиции Сергея Сулиму и Николая Кузива по подозрению в пытках и изнасиловании 25-летней Нелли Погребицкой.

За день до этого она обратилась в больницу с побоями. Медикам она рассказала, что накануне ее привезли на допрос в качестве свидетеля по делу о краже. Там били и пытали.

26 мая суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Из-за скандала отделение полиции Кагарлыка расформировали.