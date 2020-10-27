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Факти / Україна / Суспільство

На волю вийшов один з підозрюваних у справі про зґвалтування у Кагарлику

27 жовтня Голосіївський райсуд Києва звільнив з-під варти Ярослава Леваднюка, який є одним з підозрюваних у справі про зґвалтування та катування в поліцейському відділку в Кагарлику.

Про це повідомив у соцмережі перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп від Голосу Андрій Осадчук.

За його словами, суддя вирішила, що немає підстав тримати його під вартою, хоча експертиза встановила й інші факти катування.

Читайте: У ДБР розповіли, коли завершать справу про зґвалтування в Кагарлику

Зґвалтування Нелі Погребіцької

25 травня у Кагарлику Київської області затримали працівників поліції Сергія Сулиму та Миколу Кузіва за підозрою у катуванні та зґвалтуванні 25-річної Нелі Погребіцької.

За день до цього вона звернулася до лікарні з побоями. Медикам вона розповіла, що напередодні її привезли на допит як свідка у справі про крадіжку. Там били та катували.

26 травня суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці. Через скандал відділення поліції Кагарлика розформували.

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