Офис президента заявил, что дело против НАБУ не должно нарушать институциональную способность и независимость антикоррупционной инфраструктуры.

— Сообщение о решении Окружного административного суда города Киева по иску Национального антикоррупционного бюро Украины вызвали определенные беспокойства в нашем обществе и стали основанием для очевидных спекуляций, — отметили в ОП.

Исходя из ответа НАБУ на такие сообщения, в Офисе президента считают, что указанное решение нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано.

— Учитывая ответ министра юстиции Украины Дениса Малюськи, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом. Еще раз подчеркнем, что это является важной составляющей эффективного и прогрессивного развития нашего государства.

Решение ОАСК по Сытника

Окружной административный суд Киева постановил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей в течение месяца.

Такое решение суд вынес, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева.

— После принятия решения КСУ Сытник Артем с 28.08.2020 г. досрочно потерял полномочия директора НАБУ.

Один из его заместителей должен был приступить к исполнению обязанностей директора НАБУ, однако не сделал этого.

Конфликт интересов ОАСК и НАБУ

В НАБУ обвиняют руководство Окружного админсуда Киева, в частности его главу Павла Вовка, в нарушениях закона: в частности узупации судебной власти в стране, неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.

Антикоррупционеры в качестве доказательств правонарушений опубликовали записи разговоров судей ОАСК.

По версии следствия, Вовк возглавил преступную организацию, целью которой был захват государственной власти. Этого хотели достичь, установив контроль над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создавая искусственные препятствия в их работе.

Итак суд выносит решение против правоохранительного органа, который расследует дело в отношении его судей.