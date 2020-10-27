Офіс президента заявив, що справа проти НАБУ не повинно порушувати інституційну спроможність та незалежність антикорупційної інфраструктури.

– Повідомлення про рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом до Національного антикорупційного бюро України викликали певні занепокоєння в нашому суспільстві та стали підставою для очевидних спекуляцій, – зазначили в ОП.

Виходячи з відповіді НАБУ на такі повідомлення, в Офісі президента вважають, що вказане рішення не можна вважати остаточним через те, що воно буде оскаржене.

– З огляду на відповідь міністра юстиції України Дениса Малюськи, констатуємо, що НАБУ як було, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом. Ще раз підкреслимо, що це є важливою складовою ефективного та прогресивного розвитку нашої держави.

Рішення ОАСК щодо Ситника

Окружний адміністративний суд Києва, вирішив, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників протягом місяця.

Таке рішення суд виніс, розглядаючи позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва.

– Після ухвалення рішення КСУ Ситник Артем з 28.08.2020 р. достроково втратив повноваження директора НАБУ.

Тепер один з його заступників зобов’язаний був приступити до виконання обов’язків директора НАБУ, однак не зробив цього.

Конфлікт інтересів ОАСК та НАБУ

У НАБУ звинувачують керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, у порушеннях закону: зокрема узупації судової влади в країні, неправосудних рішеннях на користь політичних еліт та бізнесменів.

Антикорупціонери у якості доказів правопорушень опублікували записи розмов суддів ОАСК.

За версією слідства, Вовк очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади. Цього хотіли досягти, встановивши контроль над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створюючи штучні перешкоди у їхній роботі.

Отже суд виносить рішення проти правоохоронного органу, який розслідує справу щодо його суддів.