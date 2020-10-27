Окружной административный суд Киева постановил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей в течение месяца.

Такое решение суд вынес, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева.

— После принятия решения КСУ Сытник Артем с 28.08.2020 г. досрочно потерял полномочия директора НАБУ.

Один из его заместителей должен был приступить к исполнению обязанностей директора НАБУ, однако не сделал этого.

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Окружной админсуд Киева принял вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре НАБУ.

Однако министр юстиции Денис Малюська заявил, что ведомство не может и не будет этого делать.

— Минюст не может вносить изменения в ЕГР, чтобы выполнить любое решение Конституционного Суда или отдельного решения. Изменения в информации, содержащейся в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР только по результатам рассмотрения таких жалоб.

Глава министерства отметил, что времена, когда в Минюсте была Регистрационная служба и регистраторы давно прошли.

Решение Конституционного суда

28 августа Конституционный Суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

Таким образом, рассматривая иск, ОАСК обнаружил неисполнение решения Конституционного Суда.

Источник: ОАСК