В двух областях неизвестные сообщили о якобы минировании избирательных комиссий

В двух областях Украины неизвестные сообщили о якобы минировании избирательных территориальных комиссий.

Сообщение о минировании двух избирательных территориальных комиссий в Одесской и Киевской областях, сообщили в ГСЧС.

В порядке взаимодействия привлекалось 11 человек личного состава и две единицы техники. После проведенных проверок — факты минирования не подтвердились.

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В связи с подсчетом голосов на избирательных территориальных комиссиях продолжается дежурство более 500 спасателей.

Местные выборы

26 октября правоохранители получили еще 228 заявлений и сообщений о нарушениях во время проведения местных выборов 2020.

В день выборов, представители Нацполиции сообщали о более 5 тыс. обращений о нарушениях избирательного процесса, правоохранители открыли 159 уголовных производств.

Среди нарушений главными были незаконная агитация и нарушение мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.