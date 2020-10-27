PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В двух областях неизвестные сообщили о якобы минировании избирательных комиссий

В двух областях Украины неизвестные сообщили о якобы минировании избирательных территориальных комиссий.

Сообщение о минировании двух избирательных территориальных комиссий в Одесской и Киевской областях, сообщили в ГСЧС.

В порядке взаимодействия привлекалось 11 человек личного состава и две единицы техники. После проведенных проверок — факты минирования не подтвердились.

Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости

В связи с подсчетом голосов на избирательных территориальных комиссиях продолжается дежурство более 500 спасателей.

Местные выборы

26 октября правоохранители получили еще 228 заявлений и сообщений о нарушениях во время проведения местных выборов 2020.

В день выборов, представители Нацполиции сообщали о более 5 тыс. обращений о нарушениях избирательного процесса, правоохранители открыли 159 уголовных производств.

Среди нарушений главными были незаконная агитация и нарушение мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Источник: ГСЧС

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх