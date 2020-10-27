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Факти / Україна / Суспільство

У двох областях невідомі повідомили про нібито мінування виборчих комісій

У двох областях України невідомі повідомили про нібито мінування виборчих територіальних комісій.

Повідомлення про мінування двох виборчих територіальних комісій в Одеській та Київській областях, повідомили у ДСНС.

У порядку взаємодії залучалося 11 осіб особового складу та дві одиниці техніки. Після проведених перевірок факти мінування не підтвердилися.

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У зв’язку з підрахунком голосів на виборчих територіальних комісіях триває чергування більше 500 рятувальників.

Місцеві вибори

26 жовтня правоохоронці отримали ще 228 заяв та повідомлень про порушення під час проведення місцевих виборів 2020.

У день виборів, представники Нацполіції повідомляли про понад 5 тис. звернень щодо порушень виборчого процесу, правоохоронці відкрили 159 кримінальних проваджень.

Серед порушень головними були незаконна агітація та порушення заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Джерело: ДСНС

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