На заседании правительства 28 октября принято постановление о выделении дополнительных средств из фонда борьбы с Covid-19 для выплат на случай безработицы на период карантина.

Речь идет о почти 1,3 млрд грн на бюджетные программы помощи по безработице.

Из них почти 1,2 млрд грн предусмотрено для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице и 80 млн грн — на помощь по частичной безработице.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на заседании правительства отметил, что за время карантина уже было выплачено более 10 млрд грн, а дополнительные средства позволят и в дальнейшем бесперебойно выплачивать помощь людям, оказавшимся в сложном положении.

Безработица в Украине

По состоянию на 26 октября в Госслужбе занятости зарегистрировано 405,3 тыс. безработных украинцев.

В то же время с начала 2020 удалось трудоустроить 492 тыс. граждан, из которых 342 тыс. – за период карантина.