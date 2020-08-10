На карантине потеряли работу 500 тыс. украинцев, но 200 тыс. уже нашли работу

В Украине статус безработного по состоянию на август 2020 имеют 502 тыс. граждан. За период действия карантина с 12 марта по 4 августа статус безработного получили 406 тыс. человек.
Несмотря на такие цифры, в течение 12 марта — 31 июля нашли работу 222 тыс. граждан, из них — 151 тыс. безработных.
Госслужба занятости убеждает, что сейчас возобновляется работа предприятий и организаций по всей стране. Поэтому растет количество поданных вакансий и постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных.
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В частности, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, а уже в мае их количество составляло 97 тыс., в июне — 75 тыс., в июле — 68 тыс.
Также с 1 июля в Украине увеличился максимальный размер пособия по безработице до 8 788 грн в месяц в связи с ростом прожиточного минимума.
Он составлял для трудоспособных лиц 2102 грн, а с 1 июля — 2 197 грн.
Источник: Государственный центр занятости