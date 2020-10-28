На засіданні уряду 28 жовтня ухвалено постанову щодо виділення додаткових коштів з фонду боротьби з Covid-19 для виплат на випадок безробіття на період карантину.

Йдеться про майже 1,3 млрд грн на бюджетні програми допомоги по безробіттю.

З них близько 1,2 млн грн передбачено для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю та 80 млн грн – на допомогу з часткового безробіття.

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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко на засіданні уряду наголосив, що за час карантину вже було виплачено понад 10 млрд грн, а додаткові кошти дозволять й надалі безперебійно виплачувати допомогу людям, які опинилися у складному становищі.

Безробіття в Україні

Станом на 26 жовтня в Держслужбі зайнятості зареєстровано 405,3 тис. безробітних українців.

Водночас з початку 2020 вдалося працевлаштувати 492 тис. громадян, з яких 342 тис. – за період карантину.