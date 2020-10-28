Инвестор компании Reface Сергей Токарев рассказал о том, как одной из самых успешных украинских технических разработок удалось менее чем за год покорить мировые чарты, в том числе занять первые места по скачиваниям в AppStore США.

Еще летом 2020-го приложение по замене лиц на видео и GIF-изображениях Reface покорило американский рынок.

Украинская разработка, ранее называвшаяся Doublicat, вырвалась на первую позицию в категории Развлечения, обогнав по количеству скачиваний таких гигантов, как Instagram, YouTube и Netflix, став первым украинским приложением, достигнувшим такой высоты.

Еще через некоторое время первое место появилось и в общем чарте.

В отличие от других всемирно известных украинских мобильных приложений, таких как Grammarly, Travelpost и Fander, которые достигали мирового топа постепенно, Reface совершил головокружительный взлёт.

50 миллионов скачиваний за 9 месяцев

Официальный релиз приложения состоялся 13 января 2020 года под названием Doublicat. Уже за первые несколько месяцев оно набрало более миллиона скачиваний. Спустя полгода с момента выхода эта цифра перевалила за пять миллионов.

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В середине августа во многих странах приложение обогнало Instagram, YouTube, Zoom, Netflix, TikTok и Amazon, а уже к концу месяца показатель скачиваний достиг 20 миллионов.

К 7 сентября эта цифра увеличилась почти вдвое и RefaceAI похвастались 35 миллионами пользователей. В чартах Android приложение выходило на первое место в США, Великобритании, Канаде, Австралии и ещё в десятке других стран.

– По состоянию на конец октября 2020 года Reface находится в топ-10 AppStore и в топ-20 Google Play в рейтингах бесплатных развлекательных приложений в США. Ежедневно в приложении создаются десятки миллионов видео, а количество скачиваний приложения уже перевалило за 50 миллионов, – отмечает Сергей Токарев.

Верхом на звёздах

Приложение оценили не только рядовые пользователи, но и знаменитости мирового масштаба. Свои изображения рефейснули такие исполнители, как Снупп Дог, Бритни Спирз, Дуа Липа, Дженнифер Лопез и многие другие.

Не оставили без внимания Reface и артисты родной для разработчиков Украины. А с певицей Jerry Heil, известной благодаря хиту Охрана, отмена, RefaceAI даже создали клип на песню #Блогер, где обильно использовали технологию замены лица.

Таким образом, утверждают создатели, рост популярности приложения на 90% органичный. С момента его релиза, приложение упоминалось более 600 раз в СМИ по всему миру.

В том числе в таких изданиях, как Forbes, Mashable, Techcrunch и VICE. Видео и фото, созданными в Reface, пользователи в 65% случаев размещают в своих аккаунтах в соцсетях, рассказывает Сергей Токарев.

Принцип работы и технология

Уникальной чертой Reface относительно программ-аналогов по замене лиц, является применение эксклюзивной технологии, разработанной внутри компании.

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В отличие от других разработчиков, которые используют технологию CGI (computer-generated imagery), Reface основана на алгоритме машинного самообучения GAN (generative adversarial network).

Используя исключительно искусственный интеллект, достигается максимальная реалистичность полученного контента.

– Преимущество Reface по сравнению с аналогами в том, что заложенная в него технология не просто качественно заменяет одно лицо на другое, а делает это в режиме реального времени, буквально за секунды. Все это возможно на любом смартфоне пользователя. Мы сделали эту технологию простой и доступной всем желающим. Не нужно быть профессионалом видеообработки или иметь дорогое оборудование чтобы качественно сделать то, что ранее делалось месяцами и исключительно экспертами, – рассказывает Токарев.

Краткая история

Стартовав в 2011 году под названием NeoCortext, компания разработчиков занималась усовершенствованием методов машинного обучения.

Через какое-то время программисты приступили к созданию собственного алгоритма искусственного интеллекта для замены лиц на изображениях. Результатом работы стала технология RefaceAI, которая впоследствии дала название компании.

– Команда прошла длительный и сложный путь. За это время у компании накопилось достаточно опыта, чтобы стать в этой сфере лидерами. Сейчас многие компании хотят войти на этот рынок, но у нас есть большой отрыв от конкурентов с точки зрения технологий, – отмечает Сергей Токарев.

Safety first

Большое внимание в RefaceAI уделяют безопасности и социальной ответственности. Осознавая риск использования технологии в недобросовестных целях, в компании предпринимают превентивные меры.

Во-первых, контент, созданный в приложении, отмечен фирменными вотермарками, во-вторых, в компании параллельно разрабатывается софт, позволяющий определять подлинность видео и наличие в нём программных модификаций.

– На данный момент в открытом доступе лишь около десятой части потенциала нашей технологии: возможно работать только с GIF-изображениями низкого качества или с ограниченным нами набором видео, – рассказывает Токарев.

Будущее за персонализацией и b2b

Планы RefaceAI весьма амбициозные. В ближайший год компания планирует привлечь в подписчики сотню миллионов новых пользователей. Параллельно с этим, программисты разрабатывают ещё несколько новых продуктов.

Вскоре компания собирается выпустить полноценный редактор видео Reface Studio, который будет основываться на технологии быстрой обработки синтезированных видео, а в следующем году ожидается релиз функции Full Body Swap – возможности заменять на изображениях и видео не только лицо, но и всё тело.

Приложение украинцев Reface покорило App Store

Приложение Reface, которое было создано украинской компанией в области искусственного интеллекта NeoCortext, 26 августа поднялось на первое место в категории Развлечения в американском App Store.

Reface — это первое приложение для автоматической замены лица на фото или видео, которое использует искусственный интеллект.