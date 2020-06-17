Ловец комаров и “умные” стельки: три интересных стартапа украинок

Украинки — не только одни из самых красивых женщин мира, но и славятся своей предпринимательской хваткой. За последние годы ряд женщин из Украины начали и реализовали интересные и современные проекты, результаты которых нашли спрос не только на родине, но и за рубежом.

Факты ICTV пообщались с женщинами-предпринимателями и узнали об их проектах и планах.

Обмануть инстинкты: ловец комаров без химии

Украинка Анастасия Романова вместе с командой создала современное решение SEMCS by Mosquito Control — систему защиты от комаров на открытых территориях.

Она необходима для ликвидации москитов, ведь во многих регионах мира это не только вопрос комфорта, но и здоровья и даже жизни.

— Это система, которая защищает от укуса комаров на открытых территориях без использования химии. Система трапециевидной формы благодаря запатентованному алгоритму имитирует живое существо — температуру кожи, запах и дыхание, что привлекает комаров, — рассказала Анастасия Романова.

Она работает на территории радиусом около 200 м, когда комары подлетают к установке, она засасывает их и нейтрализует. При этом не используется химия, нет вреда для здоровья людей, окружающей среды и ущерба для экосистемы.

Сейчас команда презентовала первую генерацию системы и продолжает разработку последующих моделей.

— Мы постоянно работаем над усовершенствованием продукта. Желающие уже сейчас могут приобрести установку, а в будущем дополнять ее обновлениями. Кстати, это долговечная система, — добавляет Анастасия Романова.

Помимо совершенствования этой машины, украинка с командой планирует развивать такой же экологичный подход в других сферах. Например, в сельском хозяйстве, где также необходимо нейтрализовать вредителей.

Этот проект прошел менторскую программу в EO Business Incubators, а в октябре 2019 года он был среди шести победителей, выбранных представлять Украину на CES 2020 в Лас-Вегасе.

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“Умные” стельки для детей с ДЦП

А Лиза Воронкова, CTO ComeBack Mobility, создала умные стельки для восстановления ходьбы детей с ДЦП.

По словам девушки, детям с ДЦП важно исправлять ходьбу, но часто они ленятся делать лечебную физкультуру, а их родители не всегда могут уделять этому должное внимание. Эту проблему может решить стартап.

— “Умные” стельки измеряют распределение веса по стопе. Они дают обратную связь на смартфон. Так родители могут следить за упражнениями ребенка. Приложение идет в виде игры, и ребенок понимает, как ему поставить ногу, выполнить определенное упражнение, — говорит Лиза Воронкова.

Также стельки могут помочь детям с плоскостопием, косолапием.

— Важно предупредить эти болезни на ранней стадии, чтобы в взрослом возрасте это не привело к более серьезным нарушениям, например, артрозу, — добавляет Лиза Воронкова.

Сейчас проект находится на стадии тестирования, если оно пройдет успешно, стельки появятся в продаже, их стоимость будет от $80 до $120.

Не пропустить очередного Месси: искусственный интеллект в помощь спорту

Предприниматели Елена Хлевная и Дарья Седых совместно с футболистом Владом Ващуком разрабатывают приложение Sport.Vision — систему, которая помогает собирать и анализировать информацию о состоянии конкретного спортсмена, а также команды в целом.

Раньше отбор спортсменов и сбор команд происходили интуитивно, благодаря знаниям и опыту тренера. Но это во многом математический расчет — начиная от состояния здоровья, физических показателей и навыков конкретного человека и заканчивая его взаимодействием в команде.

— Сейчас статистика и аналитика очень востребованы в мировом спорте, потому что идет рост количества команд. Наш софт — это искусственный интеллект, который обрабатывает данные, которые получены с помощью девайсов об игре, о каждом игроке и о команде в целом. Это такой диджитал-помощник тренера, — говорит Дарья Седых.

Приложение будет обрабатывать около 100 параметров — от медицинских до тактико-технических, а затем анализировать и даже давать рекомендации тренерам. При этом будет доступно на обычном смартфоне, планшете или ноутбуке. Но пока оно на стадии разработки.

— Мы сейчас в процессе разработки, планируем доработать его к осени. Это сложно, потому что используется “компьютерное зрение” – с помощью камер надо зафиксировать картинку и обработать ее, — добавляет Елена Хлевная.

Потребителями приложения станут тренера клубов, школ, секций. Оно будет полезно не только футболистам, но и хоккеистам, баскетболистам, а также в других видах спорта.

По словам девушек, это поможет не пропустить очередной спортивный талант, ведь человек не всегда демонстрирует свои лучшие показатели. И если человеческий глаз это не заметит, то машина ничего не упустит. Например, в футболисте Лионеле Месси тоже не сразу разглядели талант.

Украина регулярно поддерживает интересные идеи для стартапов. В частности, в феврале разработчики восьми идей получили 9 млн грн на реализацию своих проектов.

Людмила Грубник