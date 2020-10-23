В Киеве обсудили участие женщин в развитии цифровых технологий

В Киеве состоялась встреча школьниц с ведущими представителями украинской IT-индустрии. В ходе дискуссии, организованной UNICEF Украина, ООН Женщины и образовательным проектом STEM is FEM, девушки обсуждали будущее цифровой индустрии и услышали советы от опытных участников рынка о том, как стать успешными в этой области.

Идея встречи – построение эффективного канала обмена мнениями между специалистами, которые уже реализовались, и будущими IT-специалистами.

Еще одним важным аспектом встречи стал вопрос гендерного равенства в IT и как к нему подходят в различных компаниях. Преодоление неравенства является одним из приоритетных направлений работы UNICEF в Украине.

-Уменьшая неравенство, мы укрепляем экономику и строим мир, где выигрывает каждый, независимо от возраста или пола, – уверена председатель организации в Украине Лотта Сильвандер.

Во встрече принял участие инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев. Бизнесмен создал несколько десятков IT-компаний по всему миру. Также он является инвестором стартапа Reface, разработавшего уникальную технологию по замене лиц на фото и видео.

Токарев рассказал, что ради достижения успеха в своих бизнесах пытается идти в сторону гендерного баланса, и посоветовал девушкам не обращать внимания на вредные стереотипы о якобы неженских профессиях.

-Очень важно верить в себя и не поддаваться никаким стереотипам, которые навязывают другие люди. Мол, ничего у тебя не получится. Если бы я так думал, точно бы никогда ничего не достиг, – поделился Сергей Токарев.

Также Сергей добавил, что на самом деле для работодателя не должно иметь значения, кого принять на работу- мужчину или женщину. Имеет значение способ мышления, подход и креатив.

Менеджер стартапов и венчурных фондов немецкого сегмента компании Google Нина Левчук рассказала об особенностях гендерного баланса в Европе.

Специалистка говорит, что в течение семи лет на ее глазах крупные компании активно создают равные права для всех полов, но до сих пор ситуация остается неутешительной – на руководящих должностях работают только 20%-30% женщин. Главная проблема, по мнению Левчук – несформированная культура женской самопрезентации.

-Большинство девушек не выбирают те направления, которые могут привести их на ведущие роли. А те, которые выбирают, строят вымышленные барьеры в своем сознании, так называемые стеклянные потолки, в которые упираются, – отметила Левчук.

И заметила, что нам надо еще больше работать над тем, чтобы уметь себя позиционировать, доносить свои мысли и требовать лучших условий труда.

В итоге участники встречи согласились: гендерный баланс — это эффективность, ведь разнообразие взглядов и подходов в команде создает возможность всестороннего видения ситуации, что в свою очередь создает дополнительную производительность. Именно поэтому будущее IT-сферы в Украине и мире тесно связано с феминизцией.

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