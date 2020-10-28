Інвестор компанії Reface Сергій Токарєв розповів про те, як одній з найуспішніших українських технічних розробок вдалося менш ніж за рік підкорити світові чарти, зокрема зайняти перші місця за завантаженнями в AppStore США.

Ще влітку 2020-го додаток по заміні облич на відео та GIF-зображеннях Reface підкорило американський ринок.

Українська розробка, що раніше називалася Doublicat, вирвалася на першу позицію в категорії Розваги, обігнавши за кількістю скачувань таких гігантів, як Instagram, YouTube і Netflix та ставши першим українським додатком, що досяг такої висоти.

Ще через деякий час перше місце здобулося і в загальному чарті.

На відміну від інших всесвітньо відомих українських мобільних додатків, таких як Grammarly, Travelpost і Fander, які досягали світового визнання поступово, Reface зробив стрімголовий зліт.

50 мільйонів завантажень за 9 місяців

Офіційний реліз додатку відбувся 13 січня 2020 року під назвою Doublicat. Вже за перші кілька місяців він набрав більше мільйона завантажень. Через півроку з моменту виходу ця цифра перевалила за п’ять мільйонів.

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У середині серпня в багатьох країнах додаток обійшов Instagram, YouTube, Zoom, Netflix, TikTok та Amazon, а вже до кінця місяця показник завантажень досяг 20 мільйонів.

До середини вересня ця цифра збільшилася майже вдвічі і Reface похвалилися 35 мільйонами користувачів. У чартах Android додаток виходив на перше місце в США, Великобританії, Канаді, Австралії та ще в десятці інших країн.

– Станом на кінець жовтня 2020 року Reface знаходиться в топ-10 AppStore і в топ-20 Google Play в рейтингах безкоштовних розважальних програм в США. Щодня в додатку створюються десятки мільйонів відео, а кількість завантажень вже перевалила за 50 мільйонів, – зазначає Сергій Токарєв.

Верхи на зірках

Додаток оцінили не тільки рядові користувачі, але й знаменитості світового масштабу. Свої зображення рефейснули такі виконавці, як Снуп Доґґ, Брітні Спірс, Дуа Ліпа, Дженніфер Лопес та багато інших.

Не залишили Reface без уваги і артисти рідної для розробників України. А зі співачкою Jerry Heil, відомою завдяки хіту Охрана, отмена, RefaceAI навіть створили кліп на пісню #Блогер, в якому широко використовували технологію заміни облич.

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У такий спосіб, стверджують розробники, зростання популярності додатку на 90% органічне. З моменту його релізу, Reface згадувався понад 600 разів у ЗМІ по всьому світові.

Зокрема, в таких виданнях, як Forbes, Mashable, Techcrunch та VICE. Відео та фото, створені в Reface, користувачі в 65% випадків розміщують в своїх акаунтах в соціальних мережах, розповідає Сергій Токарєв.

Принцип роботи і технологія

Унікальною рисою Reface у порівнянні із програмами-аналогами по заміні облич, є застосування ексклюзивної технології, розробленої усередині компанії.

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На відміну від інших розробників, які використовують технологію CGI (computer-generated imagery), Reface заснована на алгоритмі машинного самонавчання GAN (generative adversarial network).

Використовуючи виключно штучний інтелект, досягається максимальна реалістичність отриманого контенту.

– Перевага Reface в порівнянні з аналогами в тому, що закладена в нього технологія не просто якісно замінює одне обличчя на інше, а робить це ще й в режимі реального часу, буквально за секунди. Все це можливо на будь-якому смартфоні користувача. Ми зробили цю технологію простою та доступною всім охочим. Не потрібно бути професіоналом відеомонтажу або мати дороге обладнання щоб якісно зробити те, що раніше робилося місяцями та виключно експертами, – розповідає Токарев.

Короткий екскурс

Стартувавши в 2011 році під назвою NeoCortext, компанія розробників займалася удосконаленням методів машинного навчання.

Через деякий час програмісти взялися за створення власного алгоритму штучного інтелекту для заміни осіб на зображеннях. Результатом роботи стала технологія RefaceAI, яка згодом дала назву компанії.

– Команда пройшла довгий і складний шлях. За цей час у компанії накопичилося достатньо досвіду аби стати в цій сфері лідерами. Зараз багато компаній хочуть увійти на цей ринок, але у нас є великий відрив від конкурентів з точки зору технологій, – зазначає Сергій Токарєв.

Safety first

Велику увагу в RefaceAI приділяють безпеці та соціальній відповідальності. Усвідомлюючи ризик використання технології в недобросовісних цілях, в компанії вживають превентивних заходів.

По-перше, контент, створений в додатку, відзначений фірмовими вотермарками, по-друге, в компанії паралельно розробляється софт, що дозволяє визначати автентичність відео та наявність в ньому програмних модифікацій.

– Зараз у відкритому доступі лише близько десятої частини потенціалу нашої технології: можливо працювати тільки з GIF-зображеннями низької якості або з обмеженим набором відео, – розповідає Токарев.

Майбутнє за персоналізацією та b2b

Плани RefaceAI вельми амбітні. У найближчий рік компанія планує залучити сотню мільйонів нових користувачів. Паралельно з цим програмісти розробляють ще кілька нових продуктів.

Невдовзі компанія збирається випустити повноцінний редактор відео Reface Studio, який буде базуватися на технології швидкої обробки синтезованих відео, а в наступному році очікується реліз функції Full Body Swap – можливості замінювати на зображеннях і відео не тільки обличчя, але і все тіло.

Додаток українців Reface підкорив App Store

Додаток Reface, який було створено українською компанією в області штучного інтелекту NeoCortext, 26 серпня піднявся на перше місце в категорії Розваги в американському App Store.

Reface – це перший додаток для автоматичної заміни обличчя на фото або відео, який використовує штучний інтелект.