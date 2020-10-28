Информация о том, что средства для лечения онкобольных пошли на дороги, является манипуляцией.

Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что в 2020 году на лечение онкобольных наоборот выделили рекордное количество средств. Это на 40% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, с сентября правительство почти в пять раз увеличило тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей. Благодаря этому, заведения, где лечат маленьких пациентов, получат больше денег, чтобы предоставлять качественную помощь.

Читайте: Ремонт дорог и перераспределение денег: Рада внесла изменения в госбюджет 2020

27 октября стало известно, что Кабмин забрал средства у онкобольных и отдал их на дороги. В частности, правительство передало Укравтодору 61,55 млн грн на ремонт дорог общего значения на Львовщине.

Ранее эти деньги были предусмотрены для программы Министерства здравоохранения для совершенствования молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.