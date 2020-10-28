PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Шмыгаль опроверг заявление о направлении средств для онкобольных на дороги

Информация о том, что средства для лечения онкобольных пошли на дороги, является манипуляцией.

Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что в 2020 году на лечение онкобольных наоборот выделили рекордное количество средств. Это на 40% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, с сентября правительство почти в пять раз увеличило тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей. Благодаря этому, заведения, где лечат маленьких пациентов, получат больше денег, чтобы предоставлять качественную помощь.

Читайте: Ремонт дорог и перераспределение денег: Рада внесла изменения в госбюджет 2020

27 октября стало известно, что Кабмин забрал средства у онкобольных и отдал их на дороги. В частности, правительство передало Укравтодору 61,55 млн грн на ремонт дорог общего значения на Львовщине.

Ранее эти деньги были предусмотрены для программы Министерства здравоохранения для совершенствования молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка