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Факти / Україна / Суспільство

Шмигаль спростував заяву про направлення грошей для онкохворих на дороги

Інформація про те, що кошти для лікування онкохворих пішли на дороги, є маніпуляцією.

Про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що у 2020 році на лікування онкохворих навпаки виділили рекордну кількість коштів. Це на 40% більше, ніж минулого року.

Крім того, з вересня уряд майже в п’ять разів збільшив тариф на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей. Завдяки цьому, заклади, де лікують маленьких пацієнтів, отримають більше коштів, щоб надавати якіснішу допомогу.

Читайте: Ремонт доріг та перерозподіл коштів: Рада внесла зміни до держбюджету 2020

27 жовтня стало відомо, що Кабмін забрав кошти в онкохворих і віддав їх на дороги. Зокрема, уряд передав Укравтодору 61,55 млн грн на ремонт доріг загального значення на Львівщині.

Раніше ці гроші були передбачені для програми Міністерства охорони здоров’я для вдосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.

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