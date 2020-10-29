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Факти / Україна / Суспільство

Фігуранта справи про зґвалтування в Кагарлику випустила з-під варти суддя, яку мали звільнити

У Центрі протидії корупції заявили, що поліцейського, який фігурує у справі про зґвалтування жінки в Кагарлику, відпустила з-під варти суддя, яка мала бути звільнена.

У 2018 році суддя Олександра Колдіна не пройшла оцінювання, і її мали звільнити, але не зробили цього.

– Вища Рада Правосуддя майстерно “відмазала” Колдіну, і тепер вона відпускає катів, а паралельно отримує за свою роботу по 600 тис. грн на рік, — зазначили у ЦПК.

Згвалування в Кагарлику: що відомо про суддю, яка випустила з-під варти фігуранта справи

Кого відпустили з-під варти?

Йдеться про поліцейського Ярослава Левандюка, фігуранта справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику на Київщині.

27 жовтня Голосіївський райсуд Києва відпустив його з-під варти під цілодобовий домашній арешт. Представники потерпілої сподіваються на оскарження цього рішення.

Зґвалтування в Кагарлику

Працівників поліції Сергія Сулиму та Миколу Кузіва підозрюють у катуванні та зґвалтуванні жительки міста Кагарлик Нелі Погребіцької.

24 травня до лікарні Кагарлика звернулася 26-річна жінка, яку побили та зґвалтували. Лікарям вона розповіла, що за день до цього її привезли на допит як свідка у справі про крадіжку. Там били та катували.

26 травня суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці. Унаслідок скандалу відділення поліції Кагарлика розформували.

Джерело: Центр протидії корупції

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