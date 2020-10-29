Противоречивые решения Конституционного суда об отмене ответственности за незаконное обогащение и наказание за недостоверное декларирование имущества чиновниками и судьями озадачили не только украинское общество, но и международных партнеров Украины.

Позиция Европейского Союза

В письме посла Украины в ЕС Николая Точицкого говорится, что Евросоюз пока неофициально, но все же говорит о том, что действия КСУ являются достаточным основанием для начала запуска механизма временной приостановки действия безвизового режима для граждан Украины.

Украине рекомендовали создать рабочую группу, чтобы разработать изменения в Конституцию Украины, в которую бы также вошли представители Верховной Рады, Офиса президента, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества.

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Позиция фракций

Парламентская фракция Голос заявила, что Конституционный суд уничтожает борьбу с коррупцией в Украине, поэтому его судьи должны уйти в отставку.

Нардепы уже инициировали расследование и подали обращение в Офис генпрокурора о том, что решение Конституционного суда об отмене е-декларирования содержит признаки преступления. Ведь судьи трактовали не только те статьи законодательства, по которым было депутатское представление, но взяли на себя полномочия правительства и парламента.

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура в эфире одного из телеканалов заверил, что монобольшинство в Верховной Раде не допустит отмены уголовной ответственности за ложные сведения в декларации.

— Мы услышали также и позицию президента Украины: если будет отменено декларирование чиновников, ответственность за незаконное обогащение, мы будем вносить такой законопроект в Раду и принимать решение.

Сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко признала, что законы антикоррупционной реформы не были идеальными, но они требовали усовершенствования, а не ликвидации.

Позиция Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Конституционный суд объяснит причины принятия противоречивых резонансных решений об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Он созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы определить меры неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.

— Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опасными, — заявил глава государства.

Между тем Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что КСУ закрытием электронных деклараций заблокировал назначение победителей выборов.

Поскольку теперь специалисты не могут проверить декларации глав областных, районных советов и их заместителей.

Без этого невозможно официально назначить ни одного руководителя государственного органа.