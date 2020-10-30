Протести під КСУ: активісти палять фаєри і кидають димові шашки

Біля будівлі Конституційного суду України в Києві проходить акція протесту Відправимо суддів-зрадників КС в Ростов.

Протестувальники виступають проти рішення су ду про скасування частини норм антикорупційного законодавства, зокрема проти скасування статті про відповідальність за недостовірне декларування чиновниками майна.

Учасники акції протесту зайняли весь тротуар і проїжджу частину вулиці Жилянській, через що рух між вулицями Антоновича і Великою Васильківською довелося перекрити. Біля будівлі КСУ запалили фаєри і закидали двір суду димовими шашками. Також димові шашки, петарди та інші піротехнічні вироби кидають в будівлю і внутрішній двір суду.















Відправимо суддів-зрадників в Ростов: під КСУ палять фаєри і кидають димові шашки / 4 фотографии

Читайте: Рішення КСУ заблокує призначення керівників обласних рад – Разумков

Крім того, протестувальники принесли з собою плакати з написами КС – з міжнародним днем ​​унітазу, Корупційний суд України, і валізи, на яких наклеїли написи Еміграція і Ростов.

На паркані суду навіть змонтували банер у вигляді авіаквитка з президентом-втікачем Віктором Януковичем і пунктом призначення Ростов-на-Дону.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Що стало причиною протестів

27 жовтня Конституційни суд України своїм рішенням скасував відповідальність за незаконне збагачення і покарання за недостовірне декларування майна чиновниками і суддями.

Через це Національне агентство з протидії корупції було змушене закрити реєстр електронних декларацій.

Однак 29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО, після якого Кабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до е-декларування.