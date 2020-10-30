Протести під КСУ: активісти палять фаєри і кидають димові шашки

Біля будівлі Конституційного суду України в Києві проходить акція протесту Відправимо суддів-зрадників КС в Ростов.
Протестувальники виступають проти рішення су ду про скасування частини норм антикорупційного законодавства, зокрема проти скасування статті про відповідальність за недостовірне декларування чиновниками майна.
Учасники акції протесту зайняли весь тротуар і проїжджу частину вулиці Жилянській, через що рух між вулицями Антоновича і Великою Васильківською довелося перекрити. Біля будівлі КСУ запалили фаєри і закидали двір суду димовими шашками. Також димові шашки, петарди та інші піротехнічні вироби кидають в будівлю і внутрішній двір суду.
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Крім того, протестувальники принесли з собою плакати з написами КС – з міжнародним днем унітазу, Корупційний суд України, і валізи, на яких наклеїли написи Еміграція і Ростов.
На паркані суду навіть змонтували банер у вигляді авіаквитка з президентом-втікачем Віктором Януковичем і пунктом призначення Ростов-на-Дону.
Що стало причиною протестів
27 жовтня Конституційни суд України своїм рішенням скасував відповідальність за незаконне збагачення і покарання за недостовірне декларування майна чиновниками і суддями.
Через це Національне агентство з протидії корупції було змушене закрити реєстр електронних декларацій.
Однак 29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО, після якого Кабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до е-декларування.