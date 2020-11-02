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Факты / Украина / Политика

Когда Рада рассмотрит законопроект о бюджете 2021

Верховная Рада в четверг, 5 ноября, рассмотрит в первом чтении законопроект о бюджете-2021.

Об этом на заседании согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

— На этой неделе, насколько я понимаю, в четверг, мы планируем рассмотрение бюджета. Я думаю, что сегодня будет комитет, и председатель комитета сможет об этом доложить, — отметил он.

По словам Разумкова, комитет по вопросам бюджета должен как можно скорее рассмотреть предложения к проекту госбюджета, выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления Верховной Рады.

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Также на этой неделе Рада планирует рассмотреть законопроект о инвестнянь.

Проект госбюджета планировали рассматривать в первом чтении еще 20 октября. Но из-за ситуации с коронавирусом не прошло заседание профильного комитета и народные депутаты не ознакомились с документом.

Тогда Дмитрий Разумков сказал, что рассмотрение проведут уже после местных выборов.

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