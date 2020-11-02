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Факти / Україна / Політика

Коли Рада розгляне законопроект про бюджет 2021

Верховна Рада у четвер, 5 листопада, розгляне у першому читанні законопроект про бюджет-2021.

Про це на засіданні погоджувальної ради заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

– Цього тижня, наскільки я розумію, в четвер, ми плануємо розгляд бюджету. Я гадаю, що сьогодні буде комітет, і голова комітету зможе про це доповісти, – зазначив він.

За словами Разумкова, комітет з питань бюджету має якнайшвидше розглянути пропозиції до проекту держбюджету, висновки Рахункової палати та підготувати проект постанови Верховної Ради.

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Також цього тижня Рада планує розглянути законопроект про інвестнянь.

Проект держбюджету планували розглядати у першому читанні ще 20 жовтня. Але через ситуацію з коронавірусом не відбулося засідання профільного комітету і народні депутати не ознайомилися з документом.

Тоді Дмитро Разумков сказав, що розгляд проведуть вже після місцевих виборів.

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