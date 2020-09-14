Проект госбюджета 2021 утвержден за заседании правительства 14 сентября. В Минфине его называют реалистичным и сбалансированным.

Главная смета Украины на следующий год предусматривает рост доходов на 9,4%, а расходов — на 5,1%. В то же время доходы предусматриваются на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,35 трлн грн.

Среди других показателей:

рост ВВП на уровне 4,6% (4,5 трлн грн);

государственный долг к ВВП — 64,6%;

среднемесячная зарплата — 13,6 тыс. грн;

рост минималки до 6 тыс. грн — с 1 января, до 6,5 тыс. грн — с 1 июля;

инфляция — 7,3%;

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Расходы на здравоохранение

Расходы на медицину вырастут с 3,4% ВВП до 4,2% ВВП. В частности, речь идет о 156 млрд грн (+27,5 млрд грн).

За счет этих средств зарплаты медиков вырастут на 30%, 123,4 млрд предусмотрено на программу медицинских гарантий, на борьбу с коронавируса — 19,4 млрд (2,6 млрд грн из них — на вакцинацию).

100 пассажирских вагонов для Укрзализныци

В бюджете заложено 3,3 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов для Укразализныци. Государство впервые профинансирует железнодорожную инфраструктуру.

Большая стройка

На программу Большая стройка предусмотрено 150 млрд грн. Это на 20,7 млрд грн больше, чем в текущем.

Зарплаты учителей

Расходы на образование предусмотрены в размере 174 млрд грн, то есть на 34 млрд больше чем в 2020.

Из них 21,2 млрд грн — на увеличение зарплат учителям на 30%.

Безопасность и оборона

Эта статья главной сметы страны увеличена на 21 млрд — до 267 млрд грн.

В частности, 131 млрд пойдут на зарплаты военным и правоохранителям.

Какой курс доллара в бюджете 2021

В проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс доллара на уровне 29 грн/1$.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что это позволит украинцам и инвесторам быть уверенными в стабильности курса.