Референдум или откат реформы: как решение Конституционного суда повлияет на рынок земли

Представление в Конституционный суд относительно рынка земли содержит предложение о проведении всеукраинского референдума.

За основу обращения в КСУ нардепы от Батькивщины и За майбутнє взяли две статьи Конституции, касающиеся правового статуса земли в Украине.

Главные тезисы статей — украинская земля находится в собственности украинского народа, и решающее право распоряжаться землей закреплено за гражданами Украины.

Юрист Платон Ярмош убежден, что теоретически украинцы могут провести референдум, однако это не обязательное требование: Конституция не содержит вопрос рынка земли в перечне обязательных для рассмотрения через референдум.

— Проведение референдума — очень болезненная тема в Украине. Скорее всего, во время рассмотрения представления судьи КС оценят, насколько нормы принятого закона соответствуют Конституции.

Вопрос рынка земли в Украине остается политизированным, ведь часть депутатов выступают за референдум в формате проведения выборов.

Однако сейчас КСУ принимает решение не по конкретному закону об открытии земельного рынка, принятого Радой, а предоставляет толкование применительно к статьям в законодательстве, где речь идет о собственности на землю.

Как отмечает политолог Ярослав Божко, судьи должны растолковать, насколько взаимопротиворечащими являются:

ч. 1 ст. 13 КУ — земля, ее недра и полезные ископаемые является объектом права собственности украинского народа.

ч. 1 ст. 14 КУ — гарантия права на приватизацию земли.

— Это не обязательно ведет к прямой отмене рынка земли, поскольку речь идет о самом явлении собственности на землю, а не о праве на продажу, — добавляет Ярослав Божко.

Тем временем глава Госгеокадастра Украины Роман Лещенко называет земельную реформу необратимым процессом.

— Реализацию земельной реформы в Украине не остановит ни Конституционный суд Украины, ни политики, которые пытаются заработать себе дополнительные очки, манипулируя этим вопросом, — рассказал председатель госслужбы.

Роман Лещенко убежден, что разрушение политиками достижений, к которым страна двигалась в течение десятилетий, абсолютно недопустимо.

— Благодаря земельной реформе впервые за 20 лет может быть наведен порядок в сфере земельных правоотношений. Земельная реформа — это о восстановлении справедливости.

Эксперты констатируют, что в конечном итоге экономически рынок земли выгоден, но политически опасен для власти, поэтому его принятие будет нелегким выбором.

Несмотря на решение КСУ, тема рынка земли из-за высокого политического интереса еще долгое время будет лишена профессиональной дискуссии.

Конституционный суд Украины — единственный и главный конституционный орган, представители которого решают, соответствует ли тот или иной закон Конституции Украины.

27 октября Конституционный суд отменил статьи УК Украины о незаконном обогащении и лишил полномочий НАПК — Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции.

В ответ на это были созваны внеочередные заседания Кабмина и СНБО, на которых присутствовал Владимир Зеленский. Президент призвал Верховную Раду принять постановление об увольнении всех судьей КСУ, причастных к принятию скандальных решений.

Согласно закону, судьи Конституционного суда находятся в должности девять лет без права повторного назначения.

Для их увольнения существует всего несколько причин: окончание девятилетнего срока, достижение 70-летнего возраста, прекращение гражданства Украины или смерть.

В то же время все решения Конституционного суда не подлежат отмене.

Наташа Тарчевская