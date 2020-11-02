Референдум чи згортання реформи: як рішення Конституційного суду вплине на ринок землі

Подання до Конституційного суду щодо ринку землі містить пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму.

За основу звернення до КСУ нардепи від Батьківщини та За майбутнє взяли дві статті Конституції, які стосуються правового статусу землі в Україні.

Головні тези статей – українська земля перебуває у власності українського народу, і вирішальне право розпоряджатися землею закріплене за громадянами України.

Юрист Платон Ярмош переконаний, що теоретично українці можуть провести референдум, однак це не обов’язкова вимога: Конституція не містить питання ринку землі у переліку обов’язкових для розгляду через референдум.

– Проведення референдуму – дуже болюча тема в Україні. Найімовірніше, під час розгляду подання судді КС оцінять, наскільки норми ухваленого закону відповідають Конституції.

Питання ринку землі в Україні залишається заполітизованим, адже частина депутатів виступає за референдум у форматі проведення виборів.

Однак наразі КСУ ухвалює рішення не щодо конкретного закону про відкриття земельного ринку, ухваленого Радою, а надає тлумачення стосовно статей, де йдеться про власність на землю.

Як зазначає політолог Ярослав Божко, судді мають розтлумачити, наскільки взаємосуперечними є:

ч. 1 ст. 13 КУ – земля, її надра та корисні копалини є об’єктом права власності українського народу.

ч. 1 ст. 14 КУ – гарантія права на приватизацію землі.

– Це не обов’язково веде до прямого скасування ринку землі, оскільки йдеться про саме явище власності на землю, а не про право на продаж, – додає Ярослав Божко.

Тим часом очільник Держгеокадастру України Роман Лещенко називає земельну реформу незворотнім процесом.

– Реалізацію земельної реформи в Україні не зупинить ні Конституційний суд України, ні політики, які намагаються заробити собі додатков бали, маніпулюючи цим питанням, – розповів голова держслужби.

Роман Лещенко переконаний, що руйнування політиками досягнень, до яких країна рухалася протягом десятиліть, є абсолютно неприпустимим.

– Завдяки земельній реформі вперше за 20 років може бути наведений лад у сфері земельних правовідносин. Земельна реформа – це про відновлення справедливості.

Експерти констатують, що у кінцевому підсумку економічно ринок землі є вигідним, але політично небезпечним для влади, тому його ухвалення буде нелегким вибором.

Незважаючи на рішення КСУ, тема ринку землі через високий політичний інтерес ще довгий час буде позбавлена фахової дискусії.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Конституційний суд України – єдиний і головний конституційний орган, представники якого вирішують, чи відповідає той чи інший закон Конституції України.

27 жовтня Конституційний суд скасував статті КК України про незаконне збагачення та позбавив повноважень НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції.

У відповідь на це було скликано позачергове засідання Кабміну та РНБО, на яких був присутній Володимир Зеленський. Президент закликав Верховну Раду ухвалити постанову про звільнення усіх суддей КСУ, причетних до ухвалення скандальних рішень.

Згідно з законом, судді Конституційного суду перебувають на посаді дев’ять років без права повторного призначення.

Для їхнього звільнення існує всього декілька причин: закінчення дев’ятирічного терміну, досягнення 70-річного віку, припинення громадянства України або смерть.

Водночас усі рішення Конституційного суду не підлягають скасуванню.

Наталка Тарчевська