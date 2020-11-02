Транзит природного газу з Росії через Україну за 10 місяців 2020 року досяг 45 мільярдів кубічних метрів – це на 38,6% (28,3 млрд м³) менше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Про це у Facebook повідомив голова ТОВ Оператор ГТС України Сергій Макогон.

За його словами, прогноз транзиту з РФ через ГТС України до кінця року – 55-56 млрд м³.

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Зростання ціни на газ

З листопада 2020 року в Україні зросте ціна газу для населення. Нафтогаз встановив ціну на газ для населення на рівні 6,33 грн/куб. м. з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставлення).

Порівняно з жовтнем, вартість блакитного палива зросла майже на 35%. Це пов’язано з опалювальним сезоном.