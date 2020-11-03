Виталий Маркив: первые фото и видео после суда

Появились первые фото и видео Виталия Маркива после суда в Милане, который снял все обвинения по делу убийства итальянского журналиста.
На фотографиях Виталий Маркив улыбается и благодарит всех вокруг.
Вместе с Виталием идет его мама, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и омбудсмен Людмила Денисова.
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По информации СМИ, Виталий Маркив прилетает в Украину в среду, 4 ноября, в 13.30. Место прилета — аэропорт Жуляны, площадка Нацгвардии Украины.
В тот же день состоится встреча нацгвардейца Виталия Маркива с журналистами.
Украинец Виталий Маркив в течение трех последних лет находился под стражей в Италии по подозрению в причастности к убийству журналиста Андреа Роккели на Донбассе в 2014 году.
В 2019 году суд приговорил Маркива к 24 годам заключения, после чего начался апелляционный процесс.
С момента задержания и до вынесения приговора суда 3 ноября 2020 Виталий Маркив находился под стражей без права возвращения в Украину.