Виталий Маркив: первые фото и видео после суда

Появились первые фото и видео Виталия Маркива после суда в Милане, который снял все обвинения по делу убийства итальянского журналиста.

На фотографиях Виталий Маркив улыбается и благодарит всех вокруг.

Вместе с Виталием идет его мама, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и омбудсмен Людмила Денисова.



















Улыбается и благодарит: первые фото Виталия Маркива после суда / 5 фотографий

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По информации СМИ, Виталий Маркив прилетает в Украину в среду, 4 ноября, в 13.30. Место прилета — аэропорт Жуляны, площадка Нацгвардии Украины.

В тот же день состоится встреча нацгвардейца Виталия Маркива с журналистами.

Украинец Виталий Маркив в течение трех последних лет находился под стражей в Италии по подозрению в причастности к убийству журналиста Андреа Роккели на Донбассе в 2014 году.

В 2019 году суд приговорил Маркива к 24 годам заключения, после чего начался апелляционный процесс.

С момента задержания и до вынесения приговора суда 3 ноября 2020 Виталий Маркив находился под стражей без права возвращения в Украину.

Фото: Людмила Денисова, Арсен Аваков