Виталий Маркив: биография и история освобождения

Украинец Виталий Маркив в течение трех последних лет был заложником итальянского суда по подозрению в причастности к убийству журналиста Андреа Роккели на Донбассе в 2014 году.

Маркив участвовал в боях под Славянском, а до этого был активным участником Революции Достоинства.

После окончательного приговора суда в Милане Виталий Маркив возвращается в Украину.

Биография Виталия Маркива

Родился 16 августа 1989 года в городке Хоростков Тернопольской области.

В возрасте 14 лет вместе с семьей Виталий Маркив переехал в Италию. Там окончил технический колледж и получил гражданство.

После получения образования писал музыку, работая диджеем.

В Украину Виталий Маркив вернулся в конце 2013 года, когда события Евромайдана получили широкую огласку.

После начала войны на Донбассе присоединился к Первому батальону Нацгвардии Украины им. Кульчицкого, где впоследствии стал заместителем командира взвода.

В 2017 году, когда активная фаза боев на Востоке завершилась, Виталий Маркив уехал в Италию, чтобы навестить родственников.

30 июня 2017 итальянская полиция арестовала Маркива в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве двух журналистов, погибших в результате обстрела миномета в 2014 году под Славянском.

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Экспертиза установила, что единственным вооружением добровольца Виталия Маркива был автомат.

Несмотря на имеющуюся доказательную базу, в июле 2019 итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Весной 2020 должно было начаться рассмотрение апелляции адвокатов украинца, однако его перенесли на осень из-за пандемии Covid-19.

Украинские эксперты считают дело Виталия Маркива ангажированным, поскольку убийство Андреа Рокелли, вероятно, было “выгодным” для РФ.

Итальянский репортер занимался сбором доказательств невиновности украинских протестантов в убийствах на Майдане зимой 2014 года.

Более того, Рокелли не имел никаких официальных разрешений на посещение Донбасса.

С момента задержания и до вынесения приговора суда 3 ноября 2020 Виталий Маркив находился под стражей без права возвращения в Украину.