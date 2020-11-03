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Факти / Україна / Суспільство

Посміхається і дякує: перші фото Віталія Марківа після суду

З’явилися перші фото та відео Віталія Марківа після суду в Мілані, який зняв усі звинувачення у справі вбивства італійського журналіста.

На світлинах Віталій Марків посміхається та дякує усім навколо.

Разом із Віталієм йде його мама, а також міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та омбудсман Людмила Денісова.

  • Віталій Марків: перші фото та відео після суду
  • Віталій Марків: перші фото та відео після суду
  • Віталій Марків: перші фото та відео після суду
  • Віталій Марків: перші фото та відео після суду
  • Віталій Марків: перші фото та відео після суду
  • Віталій Марків: перші фото та відео після суду
  • Віталій Марків: перші фото та відео після суду
  • Віталій Марків: перші фото та відео після суду
  • Віталій Марків: перші фото та відео після суду
  • Віталій Марків: перші фото та відео після суду
Посміхається і дякує: перші фото Віталія Марківа після суду / 5 фотографий

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За інформацією ЗМІ, Віталій Марків прилітає в Україну у середу, 4 листопада, о 13.30. Місце прильоту – аеропорт Жуляни, майданчик Нацгвардії України.

Того ж дня відбудеться зустріч нацгвардійця Віталія Марківа з журналістами.

Українець Віталій Марків протягом трьох останніх років перебував під вартою в Італії за підозрою в причетності до вбивства журналіста Андреа Роккелі на Донбасі у 2014 році.

У 2019 році суд присудив Марківу 24 роки ув’язнення, після чого розпочався апеляційний процес.

З моменту затримання і до оголошення вироку суду 3 листопада 2020 року Віталій Марків перебував під вартою без права повернення до України.

Фото: Людмила Денісова, Арсен Аваков

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